Джеффу Монсону угрожают после отказа от американского гражданства

Джеффу Монсону угрожают после отказа от американского гражданства

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бойцу смешанных единоборств Джеффу Монсону регулярно приходят угрозы из США из-за его политических взглядов.

Фото: pixabay.com by Cytis, PDM

Американцев не устраивает то, что он отказался от гражданства страны. Также им не нравится его позиция по ряду вопросов в области политики.

По словам спортсмена, эти угрозы он получает в разной форме.

"Это связано с тем, что я отказался от американского гражданства. Угрожают и из-за моей позиции по СВО, и по ситуации в Палестине", — заявил 53-летний Монсон.

По его словам, он уже давно привык к этому, от него даже отвернулись родственники, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Дже́ффри Уи́льям Мо́нсон (англ. Jeffrey William Monson; род. 18 января 1971, Сент-Пол), более известный как Джефф Монсон (англ. Jeff Monson) — ранее американский, ныне российский спортсмен, общественный деятель.

