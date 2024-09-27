Чемпион Украины по ММА погиб в Курской области

Бойца ММА из Украины ликвидировали в Курской области

0:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назарий Гаврилец был ликвидирован в Курской области. Об этом сообщили на странице Спортивного комитета Украины в соцсетях.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Спортсмен, который служил старшим оператором группы специального назначения, скончался "при выполнении спецзадания".

Боец ММА не дожил полтора месяца до своего 22-летия, сообщает РБК Спорт.