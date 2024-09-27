Чемпион Украины по ММА погиб в Курской области

Чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назарий Гаврилец был ликвидирован в Курской области. Об этом сообщили на странице Спортивного комитета Украины в соцсетях.
Спортсмен, который служил старшим оператором группы специального назначения, скончался "при выполнении спецзадания".
Боец ММА не дожил полтора месяца до своего 22-летия, сообщает РБК Спорт.
Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.