ФК "Амкал" уступил "Алании" и вылетел из Кубка России

0:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Матч четвёртого раунда "Пути регионов" Кубка России между "Амкалом" и "Аланией" завершился победой осетинского клуба. Игра закончилась со счетом 0:1.

Фото: Елена Галабаева

"Амкал" же последним из медиаклубов вылетел из Кубка России, хотя ранее в турнире он обыграл команды Второй лиги "Коломну", "Велес" (Москва) и "Космос" (Долгопрудный), пишет РБК Спорт.

Напомним, что "Амкал" — одна из самых популярных медиафутбольных команд России из Москвы. Принципиальным соперником для клуба является 2DROTS.

Уточнения

«Амка́л» — российский любительский футбольный клуб из Москвы. Одна из самых популярных медиафутбольных команд России (по состоянию на июнь 2024 — 2,8 млн подписчиков на YouTube).



«Алания» — российский профессиональный футбольный клуб из Владикавказа, основанный в 1921 году. Чемпион России 1995 года, 2-кратный серебряный призёр чемпионата 1992 и 1996 годов. Финалист Кубка России 2010/11. Выступает в первой лиге.

