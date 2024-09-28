Румынский клуб выпустил легионера под видом глухонемого и неграмотного

ФК "Войнца Лимпезиш" выпустил на матч легионера под видом глухонемого

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Румынский футбольный клуб "Войнца Лимпезиш" из Бузэу выпустил легионера под видом глухонемого и неграмотного.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

За это он получил техническое поражение в первом матче сезона.

Спортивный директор соперника — клуба "Аджуд" Чипрян Врабие услышал, как один из игроков противника "с латиноамериканской физиономией", заявленный как румын моложе 19 лет, говорит на иностранном языке.

Арбитр проверил футболиста.

Федерация футбола раскрыла обман и наказала "Войнцу" техническим поражением, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Румы́ния (рум. România [romɨˈni.a]) — государство в Юго-Восточной Европе, частично расположенное в северо-восточной части Балканского полуострова.

