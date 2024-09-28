Румынский клуб выпустил легионера под видом глухонемого и неграмотного

Румынский футбольный клуб "Войнца Лимпезиш" из Бузэу выпустил легионера под видом глухонемого и неграмотного.
За это он получил техническое поражение в первом матче сезона.
Спортивный директор соперника — клуба "Аджуд" Чипрян Врабие услышал, как один из игроков противника "с латиноамериканской физиономией", заявленный как румын моложе 19 лет, говорит на иностранном языке.
Арбитр проверил футболиста.
Федерация футбола раскрыла обман и наказала "Войнцу" техническим поражением, пишет РБК Спорт.
Румы́ния (рум. România [romɨˈni.a]) — государство в Юго-Восточной Европе, частично расположенное в северо-восточной части Балканского полуострова.
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