Экс-футболист Сычев поставил в свой список фаворитов Барко на первое место

Дмитрий Сычев: "Барко - украшение нашего чемпионата"

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Бывший игрок "Спартака", "Марселя" и "Локомотива", который является президентом омского "Иртыша", поставил в своем списке фаворитов Барко на первое место.

Фото: soccer.ru by Alexandr Mysiakin, CC BY-SA 1.0

"Аргентинец выделяется среди других такими качествами, как дриблинг, скорость, голевое чутье и качество исполнения действий на поле. Однозначно украшение и усиление нашего чемпионата, трансферный успех "Спартака"", — цитирует Сычева РБК Спорт.

Второе место в списке Сычева досталось Максиму Глушенкову из "Зенита", а третье — Сесару Монтесу из "Локомотива" и Диего Косте из "Краснодара".

Гомеса экс-футболист назвал "темной лошадкой", которая может ярко выстрелить.

По мнению Сычева, лучше всех из клубов в трансферное окно сработал "Краснодар".

Уточнения

Дмитрий Сычев — российский футболист, нападающий.





Эсекье́ль Ома́р Ба́рко (исп. Esequiel Omar Barco; род. 29 марта 1999, Вилья-Гобернадор-Гальвес, Санта-Фе) — аргентинский футболист, полузащитник московского «Спартака».

