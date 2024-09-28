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Экс-футболист Сычев поставил в свой список фаворитов Барко на первое место

Дмитрий Сычев: "Барко - украшение нашего чемпионата"
0:51
Спорт

Бывший игрок "Спартака", "Марселя" и "Локомотива", который является президентом омского "Иртыша", поставил в своем списке фаворитов Барко на первое место.

Дмитрий Сычев: "Барко - украшение нашего чемпионата"
Фото: soccer.ru by Alexandr Mysiakin, CC BY-SA 1.0

"Аргентинец выделяется среди других такими качествами, как дриблинг, скорость, голевое чутье и качество исполнения действий на поле. Однозначно украшение и усиление нашего чемпионата, трансферный успех "Спартака"", — цитирует Сычева РБК Спорт.

Второе место в списке Сычева досталось Максиму Глушенкову из "Зенита", а третье — Сесару Монтесу из "Локомотива" и Диего Косте из "Краснодара".

Гомеса экс-футболист назвал "темной лошадкой", которая может ярко выстрелить.

По мнению Сычева, лучше всех из клубов в трансферное окно сработал "Краснодар".

Уточнения

Дмитрий Сычев российский футболист, нападающий.
 

Эсекье́ль Ома́р Ба́рко (исп. Esequiel Omar Barco; род. 29 марта 1999, Вилья-Гобернадор-Гальвес, Санта-Фе) — аргентинский футболист, полузащитник московского «Спартака».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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