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Головкин возглавил олимпийскую комиссию World Boxing — конкурента IBA

Экс-чемпион Головкин стал главой World Boxing
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Спорт

Экс-чемпион мира WBC, WBA и IBF, президент Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин возглавил World Boxing.

Экс-чемпион Головкин стал главой World Boxing
Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, CC BY-SA 4.0

Эта международная организация объединила вышедшие из международной ассоциации страны из-за конфликта с МОК.

Головкин теперь будет сотрудничать с МОК для сохранения бокса в программе Олимпийских игр. Федерация бокса Казахстана решила войти в World Boxing, пишет РБК Спорт.

В мае МОК заявил, что запретит участвовать в Играх 2028 года спортсменам из национальных федераций — членов IBA.

Уточнения

Генна́дий Генна́дьевич Голо́вкин (род. 8 апреля 1982, Караганда, Казахская ССР, СССР) — казахстанский боксёр-профессионал, выступающий в средней и второй средней весовых категориях.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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