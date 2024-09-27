Головкин возглавил олимпийскую комиссию World Boxing — конкурента IBA

Экс-чемпион мира WBC, WBA и IBF, президент Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин возглавил World Boxing.
Эта международная организация объединила вышедшие из международной ассоциации страны из-за конфликта с МОК.
Головкин теперь будет сотрудничать с МОК для сохранения бокса в программе Олимпийских игр. Федерация бокса Казахстана решила войти в World Boxing, пишет РБК Спорт.
В мае МОК заявил, что запретит участвовать в Играх 2028 года спортсменам из национальных федераций — членов IBA.
Генна́дий Генна́дьевич Голо́вкин (род. 8 апреля 1982, Караганда, Казахская ССР, СССР) — казахстанский боксёр-профессионал, выступающий в средней и второй средней весовых категориях.
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