Мощные руки: секреты эффективной тренировки в зале

Чтобы добиться впечатляющих результатов в тренировке мышц рук, важно использовать разнообразные упражнения, которые задействуют как бицепсы, так и трицепсы. Включение в тренировочный план различных подходов и техник позволит максимально эффективно прокачать руки.
Это базовое упражнение на бицепсы. Держите гантели в руках, стоя или сидя. На выдохе поднимите гантели к плечам, сжимая бицепсы. Убедитесь, что локти остаются неподвижными.
Для тренировки трицепсов можно использовать разгибания рук над головой. Сядьте или встаньте, удерживая гантель обеими руками над головой, на выдохе опустите её за голову, затем верните в исходное положение.
Это упражнение активно задействует как бицепсы, так и спину. Подтягивайтесь на перекладине, используя широкий или узкий хват для разнообразия.
Двугла́вая мы́шца плеча́ (би́цепс, лат. musculus biceps brachii) — большая мышца плеча, хорошо заметна под кожей.
Трёхгла́вая мы́шца плеча́ — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок.
Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.
Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.