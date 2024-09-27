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Мощные руки: секреты эффективной тренировки в зале

Как прокачать мышцы рук в зале
1:03
Спорт

Чтобы добиться впечатляющих результатов в тренировке мышц рук, важно использовать разнообразные упражнения, которые задействуют как бицепсы, так и трицепсы. Включение в тренировочный план различных подходов и техник позволит максимально эффективно прокачать руки.

Как прокачать мышцы рук в зале
Фото: freepik.com by артурсафроновввв is licensed under Free More info

Сгибания рук с гантелями

Это базовое упражнение на бицепсы. Держите гантели в руках, стоя или сидя. На выдохе поднимите гантели к плечам, сжимая бицепсы. Убедитесь, что локти остаются неподвижными.

Разгибания рук с гантелями

Для тренировки трицепсов можно использовать разгибания рук над головой. Сядьте или встаньте, удерживая гантель обеими руками над головой, на выдохе опустите её за голову, затем верните в исходное положение.

Подтягивания

Это упражнение активно задействует как бицепсы, так и спину. Подтягивайтесь на перекладине, используя широкий или узкий хват для разнообразия.

Уточнения

Двугла́вая мы́шца плеча́ (би́цепс, лат. musculus biceps brachii) — большая мышца плеча, хорошо заметна под кожей.

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок.

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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