Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тарасова: слава богу, мы не в США живём
Компостирование как решение: превращаем падалицу в удобрение
Специалисты ЮФУ создали высокоэффективный электрокатализатор
Ключевая ставка в России может быть повышена до 20% в октябре
Как продлить срок службы автомобильного ароматизатора
Ферстаппену не понравился календарь гонок в сезоне-2024
Как сочетать предметы из разных времён в интерьере
Белорусские инженеры представили uPort для развития логистики в Арктике
Украинский боксёр Усик и его друг в аэропорту Польши буянили

Плечи как у пловца: идеальное упражнение для роста мышц

Лучшее упражнение для плеч
0:56
Спорт

Если вы хотите развить плечевые мышцы и улучшить их форму, одно из лучших упражнений — это жим гантелей над головой. Это упражнение активно вовлекает все три головки дельтовидной мышцы, что способствует гармоничному развитию плеч.

Лучшее упражнение для плеч
Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library, CC BY-SA 3.0

Как выполнять

Сядьте на скамью с опорой для спины или встаньте, держите гантели на уровне плеч, ладони направлены вперед.

На выдохе поднимите гантели вверх, выпрямляя руки. Важно не переусердствовать с нагрузкой на поясницу, поэтому держите спину прямой.

На вдохе медленно опустите гантели обратно в исходное положение.

Польза

  1. Упражнение значительно укрепляет плечи и верхнюю часть тела.
  2. Помогает развить мышцы, поддерживающие осанку.
  3. Подходит как для новичков, так и для опытных спортсменов
  4. Может быть адаптировано под различные уровни нагрузки.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок.

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно

Осень — ключевое время для ухода за ирисами. Узнайте, как подготовить их к зиме и обеспечить пышное цветение в следующем сезоне!

Рекомендации по подготовке ирисов к зимовке
Рецепт заварного теста для чебуреков
Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: очень простой рецепт с лайфхаками
Удивляем друзей и родных арабской закуской: готовим бабагануш из баклажанов
Сводка с фронта: США назвали план Зеленского "переупакованной просьбой", объявлена охота за головой Сырского
Трамп морально уничтожил Зеленского, отдав бандеровщину* на суд России Любовь Степушова РСЗО "Ураган". Мощная сила российского огня Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Трамп рассказал о мёртвой Украине, которую никогда не восстановить. Зеленскому надо бежать, или его будут судить
Кофе против вредителей: простое средство, которое работает лучше химии
Кофе против вредителей: простое средство, которое работает лучше химии
Последние материалы
Специалисты ЮФУ создали высокоэффективный электрокатализатор
Ключевая ставка в России может быть повышена до 20% в октябре
Как продлить срок службы автомобильного ароматизатора
Ферстаппену не понравился календарь гонок в сезоне-2024
Как сочетать предметы из разных времён в интерьере
Белорусские инженеры представили uPort для развития логистики в Арктике
Украинский боксёр Усик и его друг в аэропорту Польши буянили
Быстрое соте из курицы и овощей: готовится несложно, а получается невероятно вкусно
Вкусные и быстрые тыквенные панкейки для всей семьи
Лихачёв: российский ядерный потенциал полностью обеспечивает интересы страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.