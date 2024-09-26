Плечи как у пловца: идеальное упражнение для роста мышц

Лучшее упражнение для плеч

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Если вы хотите развить плечевые мышцы и улучшить их форму, одно из лучших упражнений — это жим гантелей над головой. Это упражнение активно вовлекает все три головки дельтовидной мышцы, что способствует гармоничному развитию плеч.

Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library, CC BY-SA 3.0

Как выполнять

Сядьте на скамью с опорой для спины или встаньте, держите гантели на уровне плеч, ладони направлены вперед.

На выдохе поднимите гантели вверх, выпрямляя руки. Важно не переусердствовать с нагрузкой на поясницу, поэтому держите спину прямой.

На вдохе медленно опустите гантели обратно в исходное положение.

Польза

Упражнение значительно укрепляет плечи и верхнюю часть тела. Помогает развить мышцы, поддерживающие осанку. Подходит как для новичков, так и для опытных спортсменов Может быть адаптировано под различные уровни нагрузки.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок.



Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

