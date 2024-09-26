Плечи как у пловца: идеальное упражнение для роста мышц

Если вы хотите развить плечевые мышцы и улучшить их форму, одно из лучших упражнений — это жим гантелей над головой. Это упражнение активно вовлекает все три головки дельтовидной мышцы, что способствует гармоничному развитию плеч.
Сядьте на скамью с опорой для спины или встаньте, держите гантели на уровне плеч, ладони направлены вперед.
На выдохе поднимите гантели вверх, выпрямляя руки. Важно не переусердствовать с нагрузкой на поясницу, поэтому держите спину прямой.
На вдохе медленно опустите гантели обратно в исходное положение.
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