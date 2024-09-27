Норвежские лыжи и футбол лишатся крупного спонсора

Лыжи и футбол в Норвегии потеряют крупного спонсора

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Норвегии после окончания текущего сезона лыжи и футбол останутся без крупного спонсора.

Фото: commons.wikimedia.org by Amer Sports, CC BY 3.0

Большая энергетическая компания Equinor перестанет выделять деньги на эти виды спорта.

Это решение руководства компании связано с его желанием перенаправить средства на технологии и науку для укрепления позиций в энергетической отрасли, пишет NRK.

"Основная причина в том, что они нашли более привлекательные цели для финансирования. Раньше лыжи были сравнимы с Формулой-1, когда Нортуг всех громил и Терезе ему не уступала", — заявил социолог Тронд Блиндхейм.

Equinor — третья компания, которая отказалась от финансирования Федерации лыжных гонок Норвегии. До этого ушли Sparebank1 и NorEngros.

Уточнения

Норве́гия официальное название — Короле́вство Норве́гия — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов.

