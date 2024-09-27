Норвежские лыжи и футбол лишатся крупного спонсора

В Норвегии после окончания текущего сезона лыжи и футбол останутся без крупного спонсора.
Большая энергетическая компания Equinor перестанет выделять деньги на эти виды спорта.
Это решение руководства компании связано с его желанием перенаправить средства на технологии и науку для укрепления позиций в энергетической отрасли, пишет NRK.
"Основная причина в том, что они нашли более привлекательные цели для финансирования. Раньше лыжи были сравнимы с Формулой-1, когда Нортуг всех громил и Терезе ему не уступала", — заявил социолог Тронд Блиндхейм.
Equinor — третья компания, которая отказалась от финансирования Федерации лыжных гонок Норвегии. До этого ушли Sparebank1 и NorEngros.
Норве́гия официальное название — Короле́вство Норве́гия — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов.
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