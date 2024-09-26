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Макс Ферстаппен раскритиковал руководство Формулы-1

Ферстаппену не понравился календарь гонок в сезоне-2024
0:47
Спорт

Пилоту команды "Ред Булл" Максу Ферстаппену не понравилось, как руководство Формулы-1 составило календарь гонок в сезоне-2024.

Ферстаппену не понравился календарь гонок в сезоне-2024
Фото: flickr.com by Jake Archibald, CC BY 2.0

"Для меня один из больших минусов — путешествие от Вегаса до Катара. Вы снова летите почти на другой конец света, и, на мой взгляд, можно ставить тройники так, чтобы трассы внутри них располагались ближе друг к другу. Это имело бы больше смысла, так что, вероятно, руководству нужно обратить на это внимание", — цитирует гонщика RaceFans.

Макс остался абсолютно недоволен долгим перелетом из Вегаса в Катар.

Кстати, следующий этап Формулы-1 организуют в Остине, США. Он пройдет с 18 по 20 октября.

Уточнения

Формула-1  — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов.

Ма́кс Эми́лиан Ферста́ппен (нидерл. Max Emilian Verstappen; род. 30 сентября 1997, Хасселт, Бельгия) — потомственный нидерландский автогонщик.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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