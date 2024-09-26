Макс Ферстаппен раскритиковал руководство Формулы-1

Пилоту команды "Ред Булл" Максу Ферстаппену не понравилось, как руководство Формулы-1 составило календарь гонок в сезоне-2024.
"Для меня один из больших минусов — путешествие от Вегаса до Катара. Вы снова летите почти на другой конец света, и, на мой взгляд, можно ставить тройники так, чтобы трассы внутри них располагались ближе друг к другу. Это имело бы больше смысла, так что, вероятно, руководству нужно обратить на это внимание", — цитирует гонщика RaceFans.
Макс остался абсолютно недоволен долгим перелетом из Вегаса в Катар.
Кстати, следующий этап Формулы-1 организуют в Остине, США. Он пройдет с 18 по 20 октября.
Формула-1 — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов.
Ма́кс Эми́лиан Ферста́ппен (нидерл. Max Emilian Verstappen; род. 30 сентября 1997, Хасселт, Бельгия) — потомственный нидерландский автогонщик.
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