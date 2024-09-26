Макс Ферстаппен раскритиковал руководство Формулы-1

Ферстаппену не понравился календарь гонок в сезоне-2024

Пилоту команды "Ред Булл" Максу Ферстаппену не понравилось, как руководство Формулы-1 составило календарь гонок в сезоне-2024.

"Для меня один из больших минусов — путешествие от Вегаса до Катара. Вы снова летите почти на другой конец света, и, на мой взгляд, можно ставить тройники так, чтобы трассы внутри них располагались ближе друг к другу. Это имело бы больше смысла, так что, вероятно, руководству нужно обратить на это внимание", — цитирует гонщика RaceFans.