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В Словении хорошо отнеслись к участию россиян в ОИ-2024

Голоб поблагодарил МОК за лояльное отношение к нейтральным российским атлетам на ОИ
0:45
Спорт

Премьер-министр Словении Роберт Голоб выразил благодарность Международному олимпийскому комитету за лояльное отношение к россиянам и белорусам на Олимпиаде-2024.

Голоб поблагодарил МОК за лояльное отношение к нейтральным российским атлетам на ОИ
Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Он считает, что МОК сделал вклад в достижение мира посредством участия спортсменов из 206 НОКов олимпийской команды беженцев МОК и в том числе индивидуальных нейтральных атлетов с российским или белорусским гражданством, об этом сообщили на официальном сайте МОК.

На Олимпийских играх выступили 15 наших атлетов. Единственную медаль принёс дуэт теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Они завоевали серебро.

Уточнения

Роберт Голоб (словен. Robert Golob; род. 23 января 1967) — словенский политический деятель, предприниматель, лидер партии «Движение „Свобода“». Премьер-министр Словении с 1 июня 2022 года.

Междунаро́дный олимпи́йский комите́т — международная организация, созданная для возрождения Олимпийских игр и пропаганды олимпийского движения. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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