Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Компостирование как решение: превращаем падалицу в удобрение
Лучшее упражнение для плеч
Специалисты ЮФУ создали высокоэффективный электрокатализатор
Ключевая ставка в России может быть повышена до 20% в октябре
Как продлить срок службы автомобильного ароматизатора
Ферстаппену не понравился календарь гонок в сезоне-2024
Как сочетать предметы из разных времён в интерьере
Белорусские инженеры представили uPort для развития логистики в Арктике
Украинский боксёр Усик и его друг в аэропорту Польши буянили

Тарасова не верит, что Валиева могла употреблять допинг на Олимпиаде

Тарасова: слава богу, мы не в США живём
0:50
Спорт

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание американского журналиста Дэйва Лиса на счет допингового скандала с фигуристкой из России Камилой Валиевой.

Тарасова: слава богу, мы не в США живём
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), CC BY-SA 3.0

Он сказал, что, будь она членом сборной США, то подверглась жёсткой критике после раскрытия факта употребления допинга на Олимпийских играх.

"Никак не отношусь к этому высказыванию Лиcа. Вообще не верю, что Камила могла пить допинг, и мне всё равно, что там думают американцы. Это не их дело. Слава богу, мы не в США живём", — цитирует Тарасову издание "ВсёПроСпорт".

После зимних Игр Валиева проиграла суд, из-за чего ее дисквалифицировали на четыре года. Наша сборная осталась без золотой медали после аннуляции результатов Камилы.

Уточнения

Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно

Осень — ключевое время для ухода за ирисами. Узнайте, как подготовить их к зиме и обеспечить пышное цветение в следующем сезоне!

Рекомендации по подготовке ирисов к зимовке
Рецепт заварного теста для чебуреков
Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: очень простой рецепт с лайфхаками
Удивляем друзей и родных арабской закуской: готовим бабагануш из баклажанов
Сводка с фронта: США назвали план Зеленского "переупакованной просьбой", объявлена охота за головой Сырского
Трамп морально уничтожил Зеленского, отдав бандеровщину* на суд России Любовь Степушова РСЗО "Ураган". Мощная сила российского огня Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Трамп рассказал о мёртвой Украине, которую никогда не восстановить. Зеленскому надо бежать, или его будут судить
Кофе против вредителей: простое средство, которое работает лучше химии
Кофе против вредителей: простое средство, которое работает лучше химии
Последние материалы
Специалисты ЮФУ создали высокоэффективный электрокатализатор
Ключевая ставка в России может быть повышена до 20% в октябре
Как продлить срок службы автомобильного ароматизатора
Ферстаппену не понравился календарь гонок в сезоне-2024
Как сочетать предметы из разных времён в интерьере
Белорусские инженеры представили uPort для развития логистики в Арктике
Украинский боксёр Усик и его друг в аэропорту Польши буянили
Быстрое соте из курицы и овощей: готовится несложно, а получается невероятно вкусно
Вкусные и быстрые тыквенные панкейки для всей семьи
Лихачёв: российский ядерный потенциал полностью обеспечивает интересы страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.