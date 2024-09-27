Тарасова не верит, что Валиева могла употреблять допинг на Олимпиаде

Тарасова: слава богу, мы не в США живём

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание американского журналиста Дэйва Лиса на счет допингового скандала с фигуристкой из России Камилой Валиевой.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), CC BY-SA 3.0

Он сказал, что, будь она членом сборной США, то подверглась жёсткой критике после раскрытия факта употребления допинга на Олимпийских играх.

"Никак не отношусь к этому высказыванию Лиcа. Вообще не верю, что Камила могла пить допинг, и мне всё равно, что там думают американцы. Это не их дело. Слава богу, мы не в США живём", — цитирует Тарасову издание "ВсёПроСпорт".

После зимних Игр Валиева проиграла суд, из-за чего ее дисквалифицировали на четыре года. Наша сборная осталась без золотой медали после аннуляции результатов Камилы.

Уточнения

Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию.

