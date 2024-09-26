Стали известны новые подробности задержания боксёра Усика в Польше

Украинский боксёр Усик и его друг в аэропорту Польши буянили

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

До сих пор польские рядовые пограничники негодуют после ситуации с украинским боксёром чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком в аэропорту Кракова.

Фото: commons.wikimedia.org by Andriy Makukha (Amakuha), CC BY-SA 4.0

Почему же? Новые подробности его задержания говорят о том, что друг боксёра находился в сильном алкогольном опьянении. Обстановка в аэропорту была очень напряжена.

Польский портал LegaArtis cообщает, что из-за нетрезвого состояния другу боксера отказали в посадке на самолёт. Официально молодых людей кратковременно задержали, но ситуация случайно разыгралась. Усик и его друг вели себя агрессивно, угрожали пограничникам, а поведение спутника боксера представляло угрозу безопасности в аэропорту. Они оба отказывались сотрудничать с польскими полицейскими, а по прибытии украинского консула стали общаться только на украинском языке.

Ситуация разрешилась после вмешательства представителей украинских властей. Дело замяли, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович У́сик (укр. Олександр Олександрович Усик; род. 17 января 1987, Симферополь, Украинская ССР, СССР) — непобеждённый украинский боксёр-профессионал, абсолютный чемпион мира по боксу, выступающий в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях.

