Будут ли российские дети-шахматисты выступать без нейтрального статуса?

Национальный олимпийский комитет Украины призвал Международный олимпийский комитет не давать детям-шахматистам из России выступать на турнирах под национальным флагом.
В украинской организации посчитали, что для пересмотра ограничений российских спортсменов нет никаких оснований, пишет "Матч ТВ".
Ранее на собрании члены ФИДЕ поддержали снятие санкций c юных шахматистов до 12 лет и спортсменов, у которых есть инвалидность.
Национальный олимпийский комитет Украины (укр. Національний олімпійський комітет України) — украинская спортивная организация, обеспечивающий участие команды от Украины на Олимпийских играх.
Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.