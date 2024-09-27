Будут ли российские дети-шахматисты выступать без нейтрального статуса?

НОК Украины призвал МОК не допускать снятия санкций с детей-шахматистов РФ

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Национальный олимпийский комитет Украины призвал Международный олимпийский комитет не давать детям-шахматистам из России выступать на турнирах под национальным флагом.

Фото: commons.wikimedia.org by Bubba73 (talk), Jud McCranie, CC BY-SA 3.0

В украинской организации посчитали, что для пересмотра ограничений российских спортсменов нет никаких оснований, пишет "Матч ТВ".

Ранее на собрании члены ФИДЕ поддержали снятие санкций c юных шахматистов до 12 лет и спортсменов, у которых есть инвалидность.

Уточнения

Национальный олимпийский комитет Украины (укр. Національний олімпійський комітет України) — украинская спортивная организация, обеспечивающий участие команды от Украины на Олимпийских играх.

