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Будут ли российские дети-шахматисты выступать без нейтрального статуса?

НОК Украины призвал МОК не допускать снятия санкций с детей-шахматистов РФ
0:30
Спорт

Национальный олимпийский комитет Украины призвал Международный олимпийский комитет не давать детям-шахматистам из России выступать на турнирах под национальным флагом.

НОК Украины призвал МОК не допускать снятия санкций с детей-шахматистов РФ
Фото: commons.wikimedia.org by Bubba73 (talk), Jud McCranie, CC BY-SA 3.0

В украинской организации посчитали, что для пересмотра ограничений российских спортсменов нет никаких оснований, пишет "Матч ТВ".

Ранее на собрании члены ФИДЕ поддержали снятие санкций c юных шахматистов до 12 лет и спортсменов, у которых есть инвалидность.

Уточнения

Национальный олимпийский комитет Украины (укр. Національний олімпійський комітет України) — украинская спортивная организация, обеспечивающий участие команды от Украины на Олимпийских играх.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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