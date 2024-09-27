Четыре российских футболиста удостоились благодарности за помощь солдатам СВО

Джикия, Соболев, Акинфеев и Магкеев помогают бойцам СВО

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Российские футболисты помогают бойцам, которые находятся в зоне спецоперации на Украине. Георгий Джикия, Александр Соболев, Игорь Акинфеев и Станислав Магкеев получили от добровольческого корпуса Минобороны РФ благодарности за оказание гуманитарной помощи, сообщила пиар-агент игроков Елена Болотова на странице в соцсетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

Напомним, что некоторые из этих футболистов поменяли клубы.

Так, Георгий Джикия теперь играет за подмосковные "Химки", Александр Соболев из "Спартака" перешел в петербургский "Зенит", а Станислав Магкеев ушел из "Локо" и присоединился к клубу "Пари НН". Вратарь Игорь Акинфеев продолжает играть в составе московского ПФК ЦСКА.

Уточнения

И́горь Влади́мирович Акинфе́ев (род. 8 апреля 1986[…], Видное, Московская область) — российский футболист, вратарь.



Гео́ргий Тама́зович Джи́кия (род. 21 ноября 1993, Москва) — российский футболист, защитник клуба «Химки».



Алекса́ндр Серге́евич Со́болев (род 7 марта 1997, Барнаул) — российский футболист, центральный нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.



