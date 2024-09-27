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Японского боксёра, ожидавшего смертной казни 56 лет, оправдали

Японского боксёра Ивао Хакамату оправдали спустя 56 лет
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Спорт

Боксёр из Японии Ивао Хакамату был арестован в 1966 году по обвинению в массовом убийстве.

Японского боксёра Ивао Хакамату оправдали спустя 56 лет
Фото: commons.wikimedia.org by Джозефин Бизли, CC BY-SA 4.0

Сначала он сознался в преступлении, но на суде сказал, что его пытали и таким образом заставили признаться в том, чего он не совершал. Хакамата признали виновным в 1968 году, а в 2011 году боксёра внесли в Книгу рекордов Гиннеса как человека, который дольше всех в камере смертников ждёт казни.

В 2014 году было доказано, что ДНК Ивао Хакаматы не совпадает с ДНК крови на месте убийства, пишет РИА Новости Спорт.

Окружной суд японской Сидзуоки спустя 56 лет оправдал 88-летнего боксёра.

Уточнения

Сме́ртная казнь  или просто казнь, — лишение человека жизни в качестве наказания, узаконенного государством и осуществляемого по вступившему в силу приговору суда или (исторически) по решению иных государственных или военных органов.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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