Индонезия поддержала идею провести матчи с РФ

Россия в будущем может провести матчи с Индонезией

0:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Индонезии одобрили идею провести товарищеские матчи с Россией.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф, CC BY 2.0

Министр по делам молодёжи и спорта страны Дито Ариотеджо поддержал предложение проведения товарищеских встреч в различных видах спорта.

Идею озвучили в ходе разговора министра с послом России в Индонезии Сергеем Толченовым, пишет РИА Новости Спорт.

Индонезия — страна в Юго-Восточной Азии. Государство занимает территорию нескольких тысяч вулканических островов, где живут сотни народов, говорящие на разных языках.

Уточнения

Индоне́зия (индон. Indonesia [ɪndoˈnesia]), официальное название — Респу́блика Индоне́зия (индон. Republik Indonesia [reˈpublik ɪndoˈnesia]) — государство в Юго-Восточной Азии.

