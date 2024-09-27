Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые обнаружили клетки, заживляющие раны при диабете за несколько дней
Эксперт по фэншую Скуратова: эти приёмы в интерьере улучшают отношения в семье
Ученые открыли новый способ визуализации органов с помощью света
Сын Романа Мадянова объяснил, кем был для него отец
Три причины, почему кошки активны ночью
Сроки доставки товаров из Китая могут увеличиться
Шведские котлеты со свёклой: получатся очень вкусными и нежными
Лавровый лист помогает улучшить пищеварение и бороться с воспалениями
Петербургские полицейские задержали иностранку, которую искал весь мир

Индонезия поддержала идею провести матчи с РФ

Россия в будущем может провести матчи с Индонезией
0:34
Спорт

В Индонезии одобрили идею провести товарищеские матчи с Россией.

Россия в будущем может провести матчи с Индонезией
Фото: flickr.com by Хейден Шифф, CC BY 2.0

Министр по делам молодёжи и спорта страны Дито Ариотеджо поддержал предложение проведения товарищеских встреч в различных видах спорта.

Идею озвучили в ходе разговора министра с послом России в Индонезии Сергеем Толченовым, пишет РИА Новости Спорт.

Индонезия — страна в Юго-Восточной Азии. Государство занимает территорию нескольких тысяч вулканических островов, где живут сотни народов, говорящие на разных языках.

Уточнения

Индоне́зия (индон. Indonesia [ɪndoˈnesia]), официальное название — Респу́блика Индоне́зия (индон. Republik Indonesia [reˈpublik ɪndoˈnesia]) — государство в Юго-Восточной Азии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: очень простой рецепт с лайфхаками

Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.

Рецепт заварного теста для чебуреков
Рекомендации по подготовке ирисов к зимовке
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно
Овощ, который вернёт блеск вашим фарам
Удивляем друзей и родных арабской закуской: готовим бабагануш из баклажанов
Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова В Староконстантинове "Кинжалы" на аэродроме уничтожили американские F-16 Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сводка с фронта: США назвали план Зеленского "переупакованной просьбой", объявлена охота за головой Сырского
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Отказ от маникюра с гель-лаком становится трендом?
Отказ от маникюра с гель-лаком становится трендом?
Последние материалы
Сын Романа Мадянова объяснил, кем был для него отец
Три причины, почему кошки активны ночью
Сроки доставки товаров из Китая могут увеличиться
Шведские котлеты со свёклой: получатся очень вкусными и нежными
Лавровый лист помогает улучшить пищеварение и бороться с воспалениями
Россия в будущем может провести матчи с Индонезией
Петербургские полицейские задержали иностранку, которую искал весь мир
Зубастая угроза: в соцсетях появилось видео об акуле рядом с отелем в Шарм-эль-Шейхе
Врач оценил версию отравления детей под Красноярском дихлофосом
Ивлеева отсудила около 5 миллионов рублей у смоленского завода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.