Индонезия поддержала идею провести матчи с РФ

В Индонезии одобрили идею провести товарищеские матчи с Россией.
Министр по делам молодёжи и спорта страны Дито Ариотеджо поддержал предложение проведения товарищеских встреч в различных видах спорта.
Идею озвучили в ходе разговора министра с послом России в Индонезии Сергеем Толченовым, пишет РИА Новости Спорт.
Индонезия — страна в Юго-Восточной Азии. Государство занимает территорию нескольких тысяч вулканических островов, где живут сотни народов, говорящие на разных языках.
Индоне́зия (индон. Indonesia [ɪndoˈnesia]), официальное название — Респу́блика Индоне́зия (индон. Republik Indonesia [reˈpublik ɪndoˈnesia]) — государство в Юго-Восточной Азии.
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