Приданое от Сурикова во плоти: красноярские футболистки представили новую форму

ЖФК "Енисей" представил новую лимитированную форму

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Женский красноярский футбольный клуб "Енисей" презентовал в музее Сурикова новую лимитированную игровую форму.

Фото: Инстаграм* ЖФК "Енисей"

"Приданое от Сурикова во плоти. Мы с гордостью представим вам нашу новую лимитированную игровую форму", — написано в заявлении клуба.

По задумке эта одежда должна стать символом культурного наследия Красноярского края. В новой экипировке девушки выйдут на домашний матч 28 сентября с "Локомотивом".

Таким образом музей Сурикова перенесет свою экспозицию на футбольное поле. ЖФК "Енисей" находится на 8 месте в турнирной таблице российской Суперлиги сезона-2024. У клуба 18 очков за 18 матчей. Лидер списка — санкт-петербургский "Зенит", у которого в копилке уже 50 очков, сообщает "Чемпионат".

Уточнения

«Енисей» — женский футбольный клуб из Красноярска. Участник чемпионата России.

