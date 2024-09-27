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Месси может закончить карьеру в родном клубе

El Nacional: Месси может завершить карьеру "Ньюэллс Олд Бойз"
0:31
Спорт

Аргентинский футболист Лионель Месси может уйти из "Интер Майами" в 2025 году и уехать в родной клуб "Ньюэллс Олд Бойз", чтобы завершить там карьеру.

El Nacional: Месси может завершить карьеру "Ньюэллс Олд Бойз"
Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, CC BY 2.0

Месси пока не говорил, что будет продлевать соглашение с клубом MLS. При этом он ещё 8 лет назад заявлял, что "если бы завтра вернулся в Аргентину, то хотел бы сыграть за "Ньюэллс".

Ранее Месси говорил, что "Интер Майами" станет его последним клубом, пишет РБК Спорт.

Уточнения

«Нью́эллс Олд Бойз» (полное название — исп. Club Atlético Newell's Old Boys, испанское произношение: [ˈkluβ aˈtletiko ˈɲuls olˈβois]) — аргентинский футбольный клуб из города Росарио. 

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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