В чём плюсы боковой планки? Ответил тренер

Боковая планка — отличное дополнение к тренировке. Она поможет проработать сразу несколько групп мышц. Тренер Джон Лукинов назвал основные плюсы этого упражнения.
"Во время выполнения боковой планки работают косые и прямая мышцы живота, кроме того, включается поперечная мышца. Активно задействуются мышцы спины, мышцы плечевого пояса, такие как дельтовидные и трапециевидные, мускулы бёдер и ягодиц", — цитирует Лукинова "Чемпионат".
Тренер уверен, что такой вариант планки поспособствует повышению вашей общей силы и выносливости, поможет улучшить осанку и избежать болей в спине.
Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.
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