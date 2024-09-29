В чём плюсы боковой планки? Ответил тренер

Боковая планка — усложнённый вариант популярного упражнения

0:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Боковая планка — отличное дополнение к тренировке. Она поможет проработать сразу несколько групп мышц. Тренер Джон Лукинов назвал основные плюсы этого упражнения.

Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko, CC BY-SA 4.0

"Во время выполнения боковой планки работают косые и прямая мышцы живота, кроме того, включается поперечная мышца. Активно задействуются мышцы спины, мышцы плечевого пояса, такие как дельтовидные и трапециевидные, мускулы бёдер и ягодиц", — цитирует Лукинова "Чемпионат".

Тренер уверен, что такой вариант планки поспособствует повышению вашей общей силы и выносливости, поможет улучшить осанку и избежать болей в спине.

Уточнения

Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

