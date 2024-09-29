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В чём плюсы боковой планки? Ответил тренер

Боковая планка — усложнённый вариант популярного упражнения
0:43
Спорт

Боковая планка — отличное дополнение к тренировке. Она поможет проработать сразу несколько групп мышц. Тренер Джон Лукинов назвал основные плюсы этого упражнения.

Боковая планка — усложнённый вариант популярного упражнения
Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko, CC BY-SA 4.0

"Во время выполнения боковой планки работают косые и прямая мышцы живота, кроме того, включается поперечная мышца. Активно задействуются мышцы спины, мышцы плечевого пояса, такие как дельтовидные и трапециевидные, мускулы бёдер и ягодиц", — цитирует Лукинова "Чемпионат".

Тренер уверен, что такой вариант планки поспособствует повышению вашей общей силы и выносливости, поможет улучшить осанку и избежать болей в спине.

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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