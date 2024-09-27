Сафонов рассказал, почему решил перейти во французский клуб

Голкипер сборной России и "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов рассказал, чем его перестала устраивать РПЛ.
На его решение уйти из "Краснодара" сильно повлияло отстранение отечественных команд от турниров УЕФА.
"Возможно, еврокубки могли бы что-то поменять. Еврокубки и, может, международные матчи за сборную. Была бы Лига чемпионов — уже не так охотно хотелось бы уйти. Когда нет вызовов, это не прикольно", — цитирует Сафонова РБК Спорт.
На счету голкипера два матча за французскую команду.
Матве́й Евге́ньевич Сафо́нов (род. 25 февраля 1999, Краснодар) — российский футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России. Мастер спорта России (2023).
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