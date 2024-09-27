"Будё-Глимт" с российским вратарем выиграл "Порту" в Лиге Европы

Норвежский футбольный клуб "Будё-Глимт" дома выиграл португальский "Порту". Игра завершилась со счетом 3:2.
Это был матч первого тура общего этапа Лиги Европы. Причем с 51-й минуты норвежцам пришлось играть в меньшинстве из-за удаления футболиста Исака Мяяття.
Российский вратарь "Будё-Глимт" Никита Хайкин защищал ворота все 90 минут, сообщает РБК Спорт.
«Будё-Глимт» (норв. Fotballklubben Bodø/Glimt) — норвежский футбольный клуб из города Будё.
Футбольный клуб «По́рту» (порт. Futebol Clube do Porto, португальское произношение: [futɨˈβɔl ˈkluβ(ɨ) ðu ˈpoɾtu]) — португальский футбольный клуб из одноимённого города.
Осень — ключевое время для ухода за ирисами. Узнайте, как подготовить их к зиме и обеспечить пышное цветение в следующем сезоне!