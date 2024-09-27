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"Будё-Глимт" с российским вратарем выиграл "Порту" в Лиге Европы

Норвежский ФК "Будё-Глимт" выиграл "Порту"
0:28
Спорт

Норвежский футбольный клуб "Будё-Глимт" дома выиграл португальский "Порту". Игра завершилась со счетом 3:2.

Норвежский ФК "Будё-Глимт" выиграл "Порту"
Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Это был матч первого тура общего этапа Лиги Европы. Причем с 51-й минуты норвежцам пришлось играть в меньшинстве из-за удаления футболиста Исака Мяяття.

Российский вратарь "Будё-Глимт" Никита Хайкин защищал ворота все 90 минут, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

«Будё-Глимт» (норв. Fotballklubben Bodø/Glimt) — норвежский футбольный клуб из города Будё. 

Футбольный клуб «По́рту» (порт. Futebol Clube do Porto, португальское произношение: [futɨˈβɔl ˈkluβ(ɨ) ðu ˈpoɾtu]) — португальский футбольный клуб из одноимённого города.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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