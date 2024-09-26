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Крамника отстранили от участия в турнирах на Chess.cоm

Шахматист Крамник пропустит призовые турниры
0:53
Спорт

Шахматная онлайн-платформа Chess.сom на месяц отстранила чемпиона мира Владимира Крамника от участия в призовых состязаниях. Причиной этому стали публичные обвинения других шахматистов в читерстве.

Шахматист Крамник пропустит призовые турниры
Фото: commons.wikimedia.org by Staxringold, CC BY-SA 3.0

Неизвестно, против кого именно они были высказаны и в какое время, пишет РБК Спорт.

Владимир Крамник недоволен ситуацией. Он заявил, что имеет документальное доказательство того, что Хикару Накамура недавно обвинил другого шахматиста в читерстве.

"Поскольку вы запрещаете мне играть, чего я на самом деле не планировал делать, полагаю, что вы сделаете то же самое в отношении лица платформы, представляющей ваши ценности. Желаю, чтобы ваши усилия по разрушению целостности игры потерпели неудачу", — заявил Крамник создателям платформы.

Уточнения

Влади́мир Бори́сович Кра́мник (род. 25 июня 1975[…], Туапсе, Краснодарский край) — российский шахматист, гроссмейстер (1991). «Классический» чемпион мира в 2000—2006 годах, 14-й чемпион мира (2006—2007), обладатель Кубка мира 2013.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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