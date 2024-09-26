"Сибирь" притормозила. Хоккеисты из Новосибирска проиграли дома после серии побед

Хоккеисты "Сибири" не смогли остановить "Автомобилист"

Ну вот спортивные обозреватели медиахолдинга Pravda. Ru добрались и до Сибири.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

В этот раз мы расскажем, как и чем живёт хоккейный Новосибирск. В очередном туре Континентальной Хоккейной Лиги местная "Сибирь" 26 сентября принимала "Автомобилист" из Екатеринбурга.

Команды начали игру очень живо, на встречных курсах. Выдержав стартовый натиск хозяев, гости с Урала захватили преимущество уже к середине первого периода. Кстати, и по итогам первой двадцатиминутки они "перебросили" хозяев льда в два раза. Однако счёт открыт не был и на перерыв команды ушли, имея в активе лишь жажду победы.

Второй период начался с заброшенной шайбы. Хоккеисты "Автомобилиста" провели быструю атаку и после прострела Романцева Денежкин мастерски подставил клюшку — счёт открыт.

Конечно, положение обязывало хозяев отыгрываться, ведь до этого у них было подряд шесть побед. А переполненные трибуны "Сибирь Арены" горячо подгоняли свою команду идти вперёд. Но к чести гостей надо сказать, что они очень уверенно оборонялись, и при возможности убегали в контратаки. В одной из таких контратак хоккеисты "Сибири" сфолили и остались в меньшинстве, чем и воспользовались гости из Екатеринбурга. Кертис Волк братском в дальний угол удвоил счёт — 2:0.

Почувствовав кураж, за три с небольшим минуты до конца второй двадцатиминутки гости довёли счёты до крупного. Кузнецов получил шайбу на "пятачке" и бросил её мимо вратаря хозяев. А ещё через две минуты Мэйсек с подачи Кузнецова сделал счёт 4:0.

Наверное, игра была сделана, но всё же к частей хозяев площадки лица не уронили. Да, сегодня у них ничего не получалось в первых двух периодах, но в третьем они выжили максимум из своих возможностей, сперва забросив шайбу престижа, а за минуту до конца и смогли выбраться из крупного поражения. Итог — проигрыш после серии побед — 2:4.

Сибирь - Автомобилист