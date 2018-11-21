Сегодня ночью сборная России потерпела первое поражение в рамках Лиги Наций, со счётом 2:0 уступив в гостях Швеции. Это лишило нас первого места в группе, в дивизион А проходят шведы, а сборная России остаётся в дивизионе B. Теперь команду Черчесова ждёт квалификация на Чемпионат Европы 2020 года. Но достойное выступление в Лиге Наций ещё может пригодиться сборной.
2 декабря состоится жеребьёвка отборочного турнира на Евро-2020, которое пройдёт во многих городах Европы. Сборная России попала во вторую корзину вместе с командами Германии, Исландии, Украины, Дании, Швеции, Австрии, Уэльса, Чехии и Боснии и Герцеговины. 20 мест в финальном турнире разыграются в десяти группах, напрямую выходят первые два места в группе. Однако существует ещё четыре места (всего участников финального турнира 24) — они выделяются на каждый из дивизионов Лиги Наций, победитель определится в плей-офф (полуфинал и финал), участвуют в нём команды, занявшие первые места в группах. В дивизионе B, где играет сборная России, это Швеция, Украина, Дания и Босния и Герцеговина. Если кто-то из этих команд выйдет на Евро напрямую, посредством отборочного турнира, то вакантное место перейдёт статистически лучшей команде дивизиона. Этой командой и является наша сборная.
Таким образом, у России два варианта для выхода на Чемпионат Европы — занять первое или второе место в группе отборочного турнира, либо ждать плей-офф Лиги Наций: шансы попасть в него велики, ведь немалая часть команд, сейчас забронировавших в нём место, пройдут на Евро через квалификацию.
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