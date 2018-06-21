Тренер сборной Уругвая: "Выбор - выиграть у России или умереть"

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес после против сборной Саудовской Аравии высказал свое мнение о грядущем матче с Россией.

По его словам, команде необходимо обязательно победить Россию в заключительной встрече группового турнира. Напомним, обе сборные уже вышли в плей-офф и 25 июня в Самаре разыграют первое место.

Что характерно, россиян в этой игре устроит ничья. По словам Табареса, "теперь мы будем играть с Россией. Этот матч надо выиграть или умереть. Мы хотим в этой встрече показать хороший футбол и выиграть. Можно уже сказать, что мы играем на высоком уровне. Мы в хорошей форме на этом чемпионате мира".

По мнению экспертов, Уругвай будет первым по-настоящему серьезным соперником сборной России на групповом этапе.

Как пояснил "Правде.Ру" почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, "в любом случае, мы попадаем или на Португалию, или на Испанию - разумеется, эти команды рангом гораздо выше всех тех, с кем мы играли и будем играть в предварительном этапе. Но, повторюсь, делать более-менее точные прогнозы можно будет по игре с Уругваем".

Напомним, матч сборной России по футболу с командой из Уругвая состоится в понедельник, 25 июня, в 17:00 (мск).

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