Победителей ЧМ-2018 предсказали "бешеные трактористы"

Под Ростовом-на-Дону в очередной раз прошло "Бизон-Трек-Шоу". Соревнование представляет собой гонки на тракторах между сельскими механизаторами.

Фото: bizonagro.ru

Состязание традиционно проводится в Ростовской области, на четвертом километре междугородней трассы Ростов — Таганрог. В этом году оно проводится уже в шестнадцатый раз. "Бизон-Трек-Шоу" — единственное соревнование в России подобного рода.

В этот раз организаторы и участники внесли изюминку в соревнования, решив предугадать победителя предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года. Накануне мероприятия каждому трактористу выдали флаг одной из стран-участниц чемпионата мира.

— Будем считать, что у футбольных сборных появилось по одному дополнительному игроку, — пошутил организатор гонок Сергей Суховенко.

По результатам напряженной борьбы первое место завоевал Александр Гречкин из Ростовской области. Интересно, что в соревнованиях он участвовал под флагом России. Второе место в гонках на тракторах досталось Вячеславу Миронову из Московской области — его машина была украшена шведским флагом. Бронзовым призером стал Николай Саньков — на борту его трактора был изображен французский триколор. Четвертое место досталось Александру Подолину, на соревнованиях "представлявшему" Мексику.

Проверить, верно ли предсказание, представится уже менее чем через месяц — чемпионат мира по футболу стартует 14 июня. Напомним, в этом году турнир пройдет в России. Игры пройдут более чем в десяти городах нашей страны. Стоит отметить, что Россия в первый раз в своей истории принимает футбольный чемпионат мира.

На групповом этапе соперниками нашей сборной станут команды из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook