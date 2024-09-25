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Укрепляем ноги: три простых, но эффективных упражнения

Три эффективных упражнения для ног в качалке
1:24
Спорт

Упражнения для ног — важная часть тренировочного процесса, так как они помогают укрепить основные группы мышц нижней части тела. Вот три эффективных упражнения, которые помогут развить силу и выносливость ваших ног.

Три эффективных упражнения для ног в качалке
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, CC BY-SA 2.0

Приседания. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Согните колени и опуститесь вниз, как будто садитесь на стул, сохраняя спину прямой. Вернитесь в исходное положение. Повторите 10-15 раз.

Приседания укрепляют квадрицепсы, ягодицы и мышцы спины.

Выпады. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Сделайте шаг вперед одной ногой и опуститесь в выпад, пока колено задней ноги почти не коснется пола. Вернитесь в исходное положение и повторите с другой ногой. Сделайте 10-15 повторений на каждую ногу.

Выпады отлично прорабатывают ягодицы, квадрицепсы и подколенные сухожилия.

Жим ногами. Сядьте на тренажер для жима ногами и поставьте ноги на платформу. Выдавите платформу ногами, пока ноги не выпрямятся, затем медленно верните в исходное положение. Выполните 10-15 повторений.

Это упражнение эффективно укрепляет мышцы бедер, ягодиц и голени.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Тренажёр  — механическое, программное, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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