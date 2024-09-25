Боец Сен-Дени рассказал, что его мечта — выиграть дагестанца

Французский спортсмен Бенуа Сен-Дени мечтает о победе над чемпионом UFC из Дагестана Исламом Махачевым.
Дени выступает в легком весе.
"Моя мечта в ММА? Победить Ислама Махачева и стать чемпионом UFC, — сказал Сен-Дени, отвечая на вопросы болельщиков в Youtube.
Пока боец не собирается биться за титул BMF или переходить в другой вес, пишет "СЭ".
"Эти вопросы возникают уже после того, как ты стал действующим чемпионом. Я сосредоточен на легком весе", — добавил француз.
Исла́м Рамаза́нович Маха́чев (род. 27 октября 1991, Махачкала, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств дагестанского происхождения, выступающий под эгидой UFC в лёгком весе.
Бенуа́ Сен-Дени́ (фр. Benoît Saint Denis; род. 18 декабря 1995 год, Ним, Франция) — французский боец смешанных единоборств, выступающий в лёгком весе Ultimate Fighting Championship.
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