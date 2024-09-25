Боец Сен-Дени рассказал, что его мечта — выиграть дагестанца

Сен-Дени мечтает победить Махачева

Французский спортсмен Бенуа Сен-Дени мечтает о победе над чемпионом UFC из Дагестана Исламом Махачевым.

Фото: flickr.com by Matthew Tosh, CC BY-SA 2.0

Дени выступает в легком весе.

"Моя мечта в ММА? Победить Ислама Махачева и стать чемпионом UFC, — сказал Сен-Дени, отвечая на вопросы болельщиков в Youtube.

Пока боец не собирается биться за титул BMF или переходить в другой вес, пишет "СЭ".

"Эти вопросы возникают уже после того, как ты стал действующим чемпионом. Я сосредоточен на легком весе", — добавил француз.

Уточнения

Исла́м Рамаза́нович Маха́чев (род. 27 октября 1991, Махачкала, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств дагестанского происхождения, выступающий под эгидой UFC в лёгком весе.



Бенуа́ Сен-Дени́ (фр. Benoît Saint Denis; род. 18 декабря 1995 год, Ним, Франция) — французский боец смешанных единоборств, выступающий в лёгком весе Ultimate Fighting Championship.

