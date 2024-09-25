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Конор Макгрегор показал результаты допинг-теста

Допинг-тест Макгрегора показал отрицательный результат
0:48
Спорт

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор выложил в соцсети письмо с результатами допинг-теста, который недавно у него взяли.

Допинг-тест Макгрегора показал отрицательный результат
Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia, CC BY-SA 2.0

"Дорогой Конор Макгрегор, мы рады сообщить вам, что образец, который вы предоставили 13 сентября 2024 года, дал отрицательный результат в лаборатории. Спасибо вам за ваш вклад в поддержку чистого спорта в UFC", — сказано в письме спортсмену.

Конор опубликовал этот скрин на свой страничке в соцсетях.

"Дважды самый проверяемый боец UFC. Я заслужил получить дату своего боя", — подписал пост Макгрегор.

В последний раз он дрался летом 2021 года. Тогда Конора выиграл Дастин Порье.

Уточнения

Ко́нор Э́нтони Макгре́гор (ирл. Conchúr Antóin Mac Gréagóir, англ. Conor Anthony McGregor; род. 14 июля 1988, Дублин, Ирландия) — ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе. 

Да́стин Гленн Порье́ (англ. Dustin Glenn Poirier; род. 19 января 1989, Лафейетт) — американский боец смешанного стиля, представитель лёгкой весовой категории. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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