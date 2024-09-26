Фанаты "Партизана" обезумели — травмировали тренера своей команды

Болельщики за клуб "Партизан" начали все крушить после дерби "Црвеной Звездой". В итоге пострадал главный тренер "Партизана" Александар Станоевич.
"Црвена Звезда" устроила кошмарный разгром — 4:0. Уже в перерыве фанаты "Партизана" запросили отставку Станоевича. А после игры ворвались в раздевалку, пишет "Матч ТВ".
Фанаты разбили стекло, осколки прилетели в лицо тренера. После этого Станоевич все же посетил пресс-конференцию с пластырями на лбу и носу.
"Это самое тяжёлое поражение, которое я когда-либо пережил, оно было тяжёлым для всех. Мне нечего добавить", — заявил тренер.
После он объявил об отставке.
Футбольный клуб «Парти́зан» Белград (серб. Фудбалски клуб Партизан Београд) — сербский профессиональный футбольный клуб из Белграда.
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