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Фанаты "Партизана" обезумели — травмировали тренера своей команды

Фанаты "Партизана" травмировали Александара Станоевича
0:45
Спорт

Болельщики за клуб "Партизан" начали все крушить после дерби "Црвеной Звездой". В итоге пострадал главный тренер "Партизана" Александар Станоевич.

Фанаты "Партизана" травмировали Александара Станоевича
Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

"Црвена Звезда" устроила кошмарный разгром — 4:0. Уже в перерыве фанаты "Партизана" запросили отставку Станоевича. А после игры ворвались в раздевалку, пишет "Матч ТВ".

Фанаты разбили стекло, осколки прилетели в лицо тренера. После этого Станоевич все же посетил пресс-конференцию с пластырями на лбу и носу.

"Это самое тяжёлое поражение, которое я когда-либо пережил, оно было тяжёлым для всех. Мне нечего добавить", — заявил тренер.

После он объявил об отставке.

Уточнения

Футбольный клуб «Парти́зан» Белград (серб. Фудбалски клуб Партизан Београд) — сербский профессиональный футбольный клуб из Белграда.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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