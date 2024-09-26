Фанаты "Партизана" обезумели — травмировали тренера своей команды

Фанаты "Партизана" травмировали Александара Станоевича

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Болельщики за клуб "Партизан" начали все крушить после дерби "Црвеной Звездой". В итоге пострадал главный тренер "Партизана" Александар Станоевич.

Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

"Црвена Звезда" устроила кошмарный разгром — 4:0. Уже в перерыве фанаты "Партизана" запросили отставку Станоевича. А после игры ворвались в раздевалку, пишет "Матч ТВ".

Фанаты разбили стекло, осколки прилетели в лицо тренера. После этого Станоевич все же посетил пресс-конференцию с пластырями на лбу и носу.

"Это самое тяжёлое поражение, которое я когда-либо пережил, оно было тяжёлым для всех. Мне нечего добавить", — заявил тренер.

После он объявил об отставке.

Уточнения

Футбольный клуб «Парти́зан» Белград (серб. Фудбалски клуб Партизан Београд) — сербский профессиональный футбольный клуб из Белграда.

