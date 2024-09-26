Тренажёрный зал не нужен: эффективные упражнения для плоского живота

Упражнения для плоского живота без тренажёрного зала

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Перекатывание

Сядьте на коврик и согните ноги в коленях, держа их как можно ближе к туловищу. Затем поднимите ноги немного над землей. При этом сохраняйте свое тело округлым и сбалансированным. Оттуда позвольте всему телу перекатиться обратно на коврик. Во время всего движения следите за тем, чтобы колени оставались прижатыми к груди, а спина округленной.

Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko, CC BY-SA 4.0

Планка на предплечье

Для планки на предплечьях вам нужно опереться на предплечья лицом вниз. Держите ноги вытянутыми позади себя так, чтобы ваше тело образовывало прямую линию. Как только вы примете положение, держите верхнюю часть тела неподвижно, когда начинаете вращать бедрами. Сначала переместите одну сторону вниз к полу, прежде чем вернуться и проделать то же самое с другим бедром.

Подтягивание одного колена

Опуститесь на пол и лягте на спину. Согните колени. Теперь согните верхнюю часть тела вверх, пока она не оторвется от пола. В этом положении начните подтягивать одно колено к груди. В то же время дайте другой ноге вытянуться над полом. Удерживая спину в устойчивом положении, вытяните одну ногу назад, одновременно втягивая другую. Продолжайте переставлять ноги, используя корпус для стабилизации тела.

Уточнения

Планка — изометрическое физическое упражнение.





Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.



