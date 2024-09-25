Мбаппе получил серьезную травму и выбыл

Футболист Килиан Мбаппе выбыл на несколько недель из-за травмы. Об этом сообщили на сайте мадридского "Реала".
Нападающему диагностировали травму двуглавой мышцы бедра левой ноги. Футболист получил травму в матче седьмого тура чемпионата Испании с "Алавесом".
Игра прошла 24 сентября и закончилась со счетом 3:2. Мбаппе в ходе матча заменили на 80-й минуте. Журналист The Athletic Mарио Кортегано рассказал, что игрок пропустит три недели.
Французский форвард стал играть за испанский клуб с июля этого года. Килиан перешел в "Реал" после завершения контракта с "Пари Сен-Жермен".
Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н (фр. Kylian Mbappé Lottin; французское произношение: [kiljan (ɛ)mbape lɔtɛ̃]; род. 20 декабря 1998[…], Париж) — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции.
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