Премьер-министр Словении в разговоре с Бахом высказался о допуске россиян на Олимпиаду-2024

Премьер Словении Голоб выразил признательность Баху за то, что тот допустил россиян на ОИ-2024

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Премьер-министр Словении Роберт Голоб выразил благодарность президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху за разрешение российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Немецкий глава МОК встретился с мировыми лидерами на Генеральной ассамблее ООН, где обсудил с Робертом Голобом роль спорта в поддержании мира. Голоб поддержал решение МОК о допуске российских и белорусских атлетов на предстоящие Игры и выразил признательность за организацию Олимпиады.

Летние Олимпийские игры в Париже были проведены с 26 июля по 11 августа 2024 года. От России на Игры было допущено 15 российских спортсменов.

Уточнения

Роберт Голоб (словен. Robert Golob; род. 23 января 1967) — словенский политический деятель, предприниматель, лидер партии «Движение „Свобода“». Премьер-министр Словении с 1 июня 2022 года.



Летние Олимпийские игры 2024 (англ. 2024 Summer Olympics, фр. Jeux olympiques d'été de 2024), официальное название Игры XXXIII Олимпиады (англ. Games of the XXXIII Olympiad, фр. Jeux de la XXXIII olympiade de l'ère moderne), — 33-и по счёту летние Олимпийские игры, прошедшие с 26 июля по 11 августа 2024 года (17 дней).

