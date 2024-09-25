Украинец пытался подкупить допинг-офицера

Тежелоатлет с украинской Незалежной Дмитрий Чумак дисквалифицирован на шесть лет.
В 2021 году спортсмен не согласился пройти допинг-тест. Вместо этого Чумак хотел подкупить допинг-офицера. Спортсмен предлагал ему деньги. Однако офицер не согласился.
Последствия у этой ситуации оказались плачевными — теперь Чумак и вовсе остался без спорта, пишет РИА Новости Спорт.
Напомним, что Дмитрий Чумак — мастер спорта Украины международного класса, Заслуженный мастер спорта, серебряный призёр чемпионата мира 2018 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года по многоборью, а также трёхкратный чемпион Европы.
Дмитрий Чумак — украинский тяжелоатлет, мастер спорта международного класса.
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