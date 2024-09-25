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Украинец пытался подкупить допинг-офицера

Украинский тяжелоатлет отстранен на шесть лет
0:49
Спорт

Тежелоатлет с украинской Незалежной Дмитрий Чумак дисквалифицирован на шесть лет.

Украинский тяжелоатлет отстранен на шесть лет
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, CC BY 2.0

В 2021 году спортсмен не согласился пройти допинг-тест. Вместо этого Чумак хотел подкупить допинг-офицера. Спортсмен предлагал ему деньги. Однако офицер не согласился.

Последствия у этой ситуации оказались плачевными — теперь Чумак и вовсе остался без спорта, пишет РИА Новости Спорт.

Напомним, что Дмитрий Чумак — мастер спорта Украины международного класса, Заслуженный мастер спорта, серебряный призёр чемпионата мира 2018 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года по многоборью, а также трёхкратный чемпион Европы.

Уточнения

Дмитрий Чумак  — украинский тяжелоатлет, мастер спорта международного класса.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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