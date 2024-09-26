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Польскую тяжелоатлетку едва не придавило штангой

Тяжелоатлетку Мартыну Доленгу едва не придавило штангой
0:39
Спорт

Тяжелоатлетку Мартыну Доленгу из Польши едва не придавило штангой на молодёжном чемпионате мира в испанском городе Леон.

Тяжелоатлетку Мартыну Доленгу едва не придавило штангой
Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, CC BY-SA 4.0

Она является дочерью трёхкратного чемпиона мира и бронзового призера летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине Марцина Доленги.

Инцидент произошел из-за того, что организаторы не закрутили замок на грифе с одной стороны. Девушка потеряла равновесие и упала, уронив груз на себя, сообщает РИА Новости Спорт.

Молодёжный чемпионат мира по тяжёлой атлетике проводят с 19 по 27 сентября.

Уточнения

Ма́рцин Доле́нга (пол. Marcin Dołęga; род. 18 июля 1982 в Лукуве) — польский тяжелоатлет, выступавший в категории до 105 кг.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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