Польскую тяжелоатлетку едва не придавило штангой

Тяжелоатлетку Мартыну Доленгу из Польши едва не придавило штангой на молодёжном чемпионате мира в испанском городе Леон.
Она является дочерью трёхкратного чемпиона мира и бронзового призера летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине Марцина Доленги.
Инцидент произошел из-за того, что организаторы не закрутили замок на грифе с одной стороны. Девушка потеряла равновесие и упала, уронив груз на себя, сообщает РИА Новости Спорт.
Молодёжный чемпионат мира по тяжёлой атлетике проводят с 19 по 27 сентября.
Ма́рцин Доле́нга (пол. Marcin Dołęga; род. 18 июля 1982 в Лукуве) — польский тяжелоатлет, выступавший в категории до 105 кг.
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