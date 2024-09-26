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Боксёр Махмудов устроил спарринг с диким хищником в лесу

Супертяжеловес Махмудов подрался с медведем
0:43
Спорт

Российский супертяжеловес Арсланбек Махмудов прямо в лесу решил устроить спарринг с диким животным. Боксёр подрался с бурым медведем.

Супертяжеловес Махмудов подрался с медведем
Фото: flickr.com by MiNe (sfmine79), CC BY 2.0

При этом Махмудов не прислушался к предупреждениям о том, что это опасно и "косолапого" лучше не злить. Спарринг прошел без происшествий. Видео с поединком с мишкой спортсмен опубликовал в своих социальных сетях.

Кто все таки оказался сильнее — боксёр или медведь, — оставили в тайне.

Кстати, 35-летний Арсланбек Махмудов проживает в Канаде. В 20 боях в профессиональном боксе он 19 раз выиграл, пишет РИА Новости Спорт.

Уточнения

Арсланбек Русланович Махмудов (кум. Магьмут Арсланбек Русланны уланы, род. 7 июня 1989, Моздок, СОАССР, РСФСР) — российский боксёр-профессионал, кумыкского происхождения, выступающий в тяжёлой весовой категории.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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