Боксёр Махмудов устроил спарринг с диким хищником в лесу

Супертяжеловес Махмудов подрался с медведем

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Российский супертяжеловес Арсланбек Махмудов прямо в лесу решил устроить спарринг с диким животным. Боксёр подрался с бурым медведем.

Фото: flickr.com by MiNe (sfmine79), CC BY 2.0

При этом Махмудов не прислушался к предупреждениям о том, что это опасно и "косолапого" лучше не злить. Спарринг прошел без происшествий. Видео с поединком с мишкой спортсмен опубликовал в своих социальных сетях.

Кто все таки оказался сильнее — боксёр или медведь, — оставили в тайне.

Кстати, 35-летний Арсланбек Махмудов проживает в Канаде. В 20 боях в профессиональном боксе он 19 раз выиграл, пишет РИА Новости Спорт.

Уточнения

Арсланбек Русланович Махмудов (кум. Магьмут Арсланбек Русланны уланы, род. 7 июня 1989, Моздок, СОАССР, РСФСР) — российский боксёр-профессионал, кумыкского происхождения, выступающий в тяжёлой весовой категории.

