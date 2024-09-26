Влетевшему головой в борт игроку КХЛ сделали операцию

Хоккеист Кузьмин перенёс операцию

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Игрок "Салавата Юлаева" Глеб Кузьмин, который травмировал позвоночник в ходе встречи регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом", был прооперирован.

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"Врачи сказали, что всё хорошо, сейчас Кузьмин переведён в палату. Надеемся на его скорое выздоровление", — сказал гендиректор клуба Ринат Баширов.

Он добавил, что о сроках восстановления будет известно, когда Кузьмина выпишут, поскольку операция была сложной.

Напомним, что Кузьмина унесли со льда на носилках после того, как он влетел головой в борт. Он получил компрессионный перелом грудного позвонка. Операцию проводил московские врачи, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Глеб Бори́сович Кузьми́н (род. 5 января 1997, Воронеж) — российский хоккеист, нападающий клуба КХЛ «Салават Юлаев».



«Салава́т Юла́ев» (баш «Салауат Юлаев») — российский хоккейный клуб из Уфы, выступающий в Континентальной хоккейной лиге.

