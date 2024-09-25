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"Барса" нашла нового голкипера

Каталонская "Барселона" нашла замену вратарю тер Стегену
0:37
Спорт

Бывший вратарь сборной Польши по футболу Войцех Щенсны возобновит карьеру ради контракта с каталонской "Барселоной". Об этом пишут Relevo и El Chiringuito.

Каталонская "Барселона" нашла замену вратарю тер Стегену
Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

34-летний вратарь согласился вернуться в "Барселону". Он будет защищать ворота команды вместо голкипера каталонцев Марка тер Стегена. Он надолго выбыл из-за серьезной травмы колена.

Ранее Щенсны расторг контракт с "Ювентусом", где играл с 2017 года. В конце августа голкипер объявил о завершении карьеры.

Уточнения

Во́йцех То́маш Ще́нсный (пол. Wojciech Tomasz Szczęsny, польское произношение: [ˈvɔjt͡ɕɛx ˈtɔmaʂ ˈʂt͡ʂɛ̃snɨ]; род. 18 апреля 1990, Варшава) — польский футболист, вратарь. 

Марк-Андре́ тер Сте́ген (нем. Marc-André ter Stegen, немецкое произношение: [ˌmaʁk ʔanˈdʁeː teːɐ̯ ˈsteːɡn̩] ; родился 30 апреля 1992, Мёнхенгладбах) — немецкий футболист, вратарь и капитан испанского клуба «Барселона» и сборной Германии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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