Абаскаль может стать тренером "Химок"

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Экс-игрок сборной России по футболу Владислав Радимов считает, что бывший наставник московского "Спартака" Гильермо Абаскаль может начать тренировать подмосковные "Химки".

Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Абаскаль ранее работал в испанской "Гранаде", которая в этом сезоне играет во втором дивизионе, но смог одержать только одну победу в шести турах и был уволен 21 сентября. На следующий день после отставки он посетил матч "Спартака" с московским "Динамо".

"Абаскаль, скорее всего, поедет в "Химки"… Или куда-то ещё в Россию. Он же не просто так приехал. В Испании нет таких зарплат, как в России. А в "Химках" он может сменить своего соотечественника, у которого уже пять или шесть туров команда забить не может", — заявил Радимов.

Напомним, что Абаскаль недавно опубликовал в соцсетях фото, как он гуляет по центру Москвы.

Уточнения

Владисла́в Никола́евич Ради́мов (род. 26 ноября 1975, Ленинград) — российский футболист, полузащитник, футбольный тренер и функционер. Выступал за сборную России (1994—2006). Заслуженный мастер спорта России (2008).



Гилье́рмо Абаска́ль Пе́рес (исп. Guillermo Abascal Pérez; род. 13 апреля 1989, Севилья) — испанский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции нападающего.

