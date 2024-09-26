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Игрок Пьянич перейдёт в ПФК ЦСКА

Экс-звезду "Ювентуса" Пьянича купил ЦСКА
0:49
Спорт

Экс-звезда футбольного клуба "Ювентус" Миралем Пьянич на правах свободного агента перейдёт в московский ЦСКА.

Экс-звезду "Ювентуса" Пьянича купил ЦСКА
Фото: commons.wikimedia.org by Biser Todorov, CC BY-SA 4.0

Журналист Иван Карпов рассказал, что 34-летний полузащитник 25 сентября должен пройти медосмотр и затем подписать с армейцами контракт на два года по схеме "один плюс один" с зарплатой €1 миллион за сезон.

На портале "Чемпионат" сообщили, что ЦСКА отказался от подписания турка Юсуфа Языджи в пользу экс-игрока "Ювентуса".

Пьянич выступал за клуб "Шарджа" из ОАЭ с 2022 года по лето 2024-го. Ранее он играл за "Мец" и "Лион", "Рому" и "Ювентус", "Барселону" и турецкий "Бешикташ".

Уточнения

Ми́ралем Пья́нич (босн. Miralem Pjanić; род. 2 апреля 1990, Тузла, СФРЮ) — боснийский футболист, полузащитник.

Юсу́ф Язы́джи (тур. Yusuf Yazıcı; род. 29 января 1997, Трабзон) — турецкий футболист, атакующий полузащитник французского клуба «Лилль» и сборной Турции. Участник двух чемпионатов Европы (2020 и 2024).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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