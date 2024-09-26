Стадион "Сан-Сиро" не примет финал Лиги чемпионов

Миланский стадион "Сан-Сиро" лишили права принять финал Лиги чемпионов в 2027 году. Всё дело в реконструкции.
"Муниципалитет Милана не дал гарантии, что "Сан-Сиро" и его окрестности не будут реконструировать", — сказано в сообщении УЕФА.
Федерация примет решение возобновить процесс подачи заявок на проведение финала турнира. Ожидается, что стадион, где пройдет ЛЧ, будет назначен в мае/июне 2025 года.
В следующем году решающий матч Лиги чемпионов состоится в Мюнхене, в 2026-м — в Будапеште, пишет РБК Спорт.
«Сан-Сиро» (итал
Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.