Стадион "Сан-Сиро" не примет финал Лиги чемпионов

Миланский стадион "Сан-Сиро" лишили права принять финал ЛЧ

0:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Миланский стадион "Сан-Сиро" лишили права принять финал Лиги чемпионов в 2027 году. Всё дело в реконструкции.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Dahlstrøm Nielsen, CC BY-SA 4.0

"Муниципалитет Милана не дал гарантии, что "Сан-Сиро" и его окрестности не будут реконструировать", — сказано в сообщении УЕФА.

Федерация примет решение возобновить процесс подачи заявок на проведение финала турнира. Ожидается, что стадион, где пройдет ЛЧ, будет назначен в мае/июне 2025 года.

В следующем году решающий матч Лиги чемпионов состоится в Мюнхене, в 2026-м — в Будапеште, пишет РБК Спорт.

Уточнения

«Сан-Сиро» (итал lang="it">San Siro), также известный как «Стадион Джузеппе Меацца» (итал. Stadio Giuseppe Meazza) — футбольный стадион, расположенный в городе Милан.



