Боснийский баскетболист живет в тюрьме из-за высоких цен на жилье

Клуб "Сутьеска" из города Фоча поселил баскетболиста в тюрьму

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Клуб "Сутьеска" из города Фоча поселила одного из своих баскетболистов в местной тюрьме из-за высокой стоимости аренды квартиры. Об этом пишет портал Klix.

Фото: commons.wikimedia.org by This file is lacking author information, CC0

Руководство команды благодарит учреждение за предоставленное жилье по минимальным ценам.

"В период высокой арендной платы в нашем городе эта поддержка существенно облегчит работу клуба и будет способствовать нашему дальнейшему развитию", — сообщили в баскетбольной команде.

В тюрьме Фочи имеется большое хозяйственное подразделение, где занимаются производством мебели, различных металлических изделий и многого другого. Там даже есть ресторан и мотель, где и поселили игрока "Сутьески".

Уточнения

Бо́сния и Герцегови́на аббревиатура БиГ (босн. , серб. и хорв. Bosna i Hercegovina, BiH / Босна и Херцеговина, БиХ [bôsna i xěrtseɡoʋina]) — государство в Юго-Восточной Европе, в западной части Балканского полуострова.



Фоча — город в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.

