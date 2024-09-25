Боснийский баскетболист живет в тюрьме из-за высоких цен на жилье

Клуб "Сутьеска" из города Фоча поселила одного из своих баскетболистов в местной тюрьме из-за высокой стоимости аренды квартиры. Об этом пишет портал Klix.
Руководство команды благодарит учреждение за предоставленное жилье по минимальным ценам.
"В период высокой арендной платы в нашем городе эта поддержка существенно облегчит работу клуба и будет способствовать нашему дальнейшему развитию", — сообщили в баскетбольной команде.
В тюрьме Фочи имеется большое хозяйственное подразделение, где занимаются производством мебели, различных металлических изделий и многого другого. Там даже есть ресторан и мотель, где и поселили игрока "Сутьески".
Бо́сния и Герцегови́на аббревиатура БиГ (босн. , серб. и хорв. Bosna i Hercegovina, BiH / Босна и Херцеговина, БиХ [bôsna i xěrtseɡoʋina]) — государство в Юго-Восточной Европе, в западной части Балканского полуострова.
Фоча — город в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.
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