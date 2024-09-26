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Победителем ATP впервые стал теннисист 2005 года рождения

Турнир ATP выиграл 19-летний китаец Цзюнчэн Шан
0:41
Спорт

Китайский теннисист Цзюнчэн Шан стал победителем турнира ATP в Чэнду. Спортсмену всего 19 лет.

Турнир ATP выиграл 19-летний китаец Цзюнчэн Шан
Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

В финальном матче домашнего турнира китаец победил итальянца Лоренцо Музетти, 19-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:4), 6:1.

Он стал первым теннисистом 2005 года рождения или младше, кому удалось выиграть титул на турнире ATP. Цзюнчэн Шан сейчас находится на 55-м месте в рейтинге ATP. После своего успеха он дебютирует в топ-50, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Ассоциация теннисистов-профессионалов (англ. Association of Tennis Professionals, ATP) создана в 1972 году для защиты и представительства интересов профессиональных игроков в теннис.

Шан Цзюнчэн (кит. упр. 商竣程, пиньинь Shāng Jùnchéng; род. 2 февраля 2005, Пекин) — китайский профессиональный теннисист. Победитель одного турнира ATP в одиночном разряде.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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