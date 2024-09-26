Немецкий футболист раскритиковал УЕФА

Тони Кроос высмеял позицию УЕФА на счет Кукурельи

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-полузащитник сборной Германии Тони Кроос высказался с насмешкой о позиции УЕФА по поводу игры рукой испанца Марка Кукурельи.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф, CC BY 2.0

Ее зафиксировали в четвертьфинальном матче Евро-2024.

Ранее судейский комитет УЕФА признал, что в ворота сборной Испании должны были назначить пенальти за игру рукой игрока. Это рассмешило Крооса.

"Им потребовалось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой, всем остальным для этого понадобилось лишь несколько секунд", — цитирует его РБК Спорт.

По словам немецкого футболиста, его эта ситуация успокаивает. Он с иронией заявил, что не сможет теперь называть себя чемпионом Европы в ретроспективе.

Уточнения

То́ни Кро́ос (нем. Toni Kroos, немецкое произношение: [ˈtoːni ˈkʁoːs]; 4 января 1990, Грайфсвальд, Росток, ГДР) — немецкий футболист, выступавший на позиции центрального полузащитника.



Марк Кукурелья Сасета (исп. Marc Cucurella Saseta; род. 22 июля 1998, Алелья) — испанский футболист, защитник клуба «Челси» и сборной Испании. Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио. Чемпион Европы 2024 года.



Сою́з европе́йских футбо́льных ассоциа́ций (англ. Union of European Football Associations, сокращённо UEFA, в русской транслитерации УЕФА) — спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии.

