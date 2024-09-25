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Зачем тренер Абаскаль вернулся в Москву?

Эксперт: скорее всего Абаскаля не пригласят больше в "Спартак"
1:06
Спорт

Экс-тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль недавно опубликовал фото в соцсетях, как он прогулялся по центру Москвы. Возможно наставник вновь будет возглавлять российскую команду? На этот вопрос в беседе с NewsInfo.Ru ответил экс-участник движения фанатов "Спартака" Дмитрий Лекух.

Эксперт: скорее всего Абаскаля не пригласят больше в "Спартак"
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

"Я думаю, что Абаскаль прилетел совсем по другой причине. Он был главным тренером клуба второй лиги испанского футбола. Недавно он ушел в отставку и решил приехать отдохнуть. В России к нему относятся хорошо, и он нашу страну любит", — считает Лекух.

Он не видит смысла в добавлении в тренерский штаб Деяна Станковича Абаскаля, так как недавно даже Владимира Слишковича исключили из команды, хотя профессионализма у него больше, считает Лекух.

По его словам, Абаскаль не очень профессиональный тренер. Есть, конечно, такая вероятность, что он возглавит какой-то другой клуб Российской Премьер-Лиги.

"Наш футбол настолько причудлив, что исключать ничего нельзя", — заключил Лекух.

Уточнения

Гилье́рмо Абаска́ль Пе́рес (исп. Guillermo Abascal Pérez; род. 13 апреля 1989, Севилья) — испанский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции нападающего.

Де́ян Ста́нкович (серб. Дејан Станковић, Dejan Stanković; род. 11 сентября 1978, Белград) — югославский и сербский футболист, полузащитник. После завершения карьеры — тренер. С 19 июня 2024 года — главный тренер московского «Спартака».

Владимир Слишкович (босн. Vladimir Slišković; 20 февраля 1983 года, Мостар, СФРЮ) — боснийский футболист и тренер.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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