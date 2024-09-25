Джейсон Тейтум: вы ещё не видели меня в лучшей форме

Баскетболист Джейсон Тейтум уверен, что пока не достиг пика своей формы

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Лёгкий форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум уверен, что всё ещё не достиг вершины своей формы.

Фото: Wikipedia by MarcoCrupi is licensed under GNU Free Documentation License

"Мне только 26 лет. Несмотря на все мои достижения, я всегда чувствую, что могу совершенствоваться. Вы ещё не видели лучшую версию Джейсона Тейтума", — цитирует спортсмена аккаунт Clutch Points в X (ранее Twitter).

В прошлом сезоне НБА Тейтум сыграл в 74 матчах, в среднем набирая 26,9 очка, делая 8,1 подбора, 4,9 передачи и 1,0 перехвата за игру.

Ранее Тейтум комментировал главного тренера "кельтов" Джо Маззуллу, отметив, что тот был доволен, когда его не признали MVP финальной серии НБА.

Уточнения

«Бо́стон Се́лтикс» (англ. Boston Celtics) — американский профессиональный баскетбольный клуб, располагающийся в Бостоне, штат Массачусетс.



Джейсон Кристофер Тейтум старший (англ. Jayson Christopher Tatum Sr.; род. 3 марта 1998, Сент-Луис, Миссури) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс».

