Экс-игрок Барселоны, ранее выступавший против матча с Россией, переходит в ЦСКА

Mash: бывший игрок "Барселоны" Миралем Пьянич переходит в ЦСКА

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Экс-футболист "Ювентуса" и "Барселоны" Миралем Пьянич станет частью команды московского ЦСКА. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: commons.wikimedia.org by Biser Todorov, CC BY-SA 4.0

По информации источника, 34-летний игрок из Боснии согласовал условия контракта и отправился в Москву. Пьянич будет зарабатывать около двух миллионов евро в год. До этого он выступал за клуб "Шарджа" из ОАЭ, а также играл в составах "Меца", "Лиона", "Ромы", "Ювентуса", "Барселоны" и "Бешикташа".

В 2022 году, когда обсуждалась возможность товарищеского матча между сборной России и командой Боснии и Герцеговины, Пьянич не поддержал эту идею. Он считал, что не следует проводить матч с российскими футболистами, так как сборная России и клубы из России отстранены от международных турниров ФИФА и УЕФА. В результате матч не состоялся.

Уточнения

Ми́ралем Пья́нич (босн. Miralem Pjanić; род. 2 апреля 1990, Тузла, СФРЮ) — боснийский футболист, полузащитник.



ЦСКА — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии.

