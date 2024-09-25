Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рынок электроники в России вырастет до 2,8 трлн рублей к концу 2024 года
Россия и Зимбабве могут ввести безвизовый режим осенью
Люся Чеботина рассказала, с чем связана её критика в адрес Адель
Как защитить виноград от морозов: советы садоводам
Почему белок важен для людей старше 35 лет
Учёные из США назвали ожирение фактором, провоцирующим риск второго первичного рака
В Новой Москве максимально снизились цены на новостройки в трёх районах
Telegram раскроет данные пользователей: Дуров делает соцсеть прозрачной?
Айза-Лилуна Ай называет новую возлюбленную рэпера Гуфа Раей

Гильермо Абаскаль возглавит российский футбольный клуб

Владислав Радимов заявил, что Гильермо Абаскаль возглавит футбольный клуб "Химки"
Спорт

Чемпион России и экс-игрок петербургского "Зенита" Владислав Радимов высказал мнение, что бывший тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль продолжит свою карьеру в ФК "Химки".

Владислав Радимов заявил, что Гильермо Абаскаль возглавит футбольный клуб "Химки"
Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Радимов предполагает, что Абаскаль займёт пост главного тренера подмосковных "Химок", сменив на этой должности другого испанского специалиста Франка Артигу. Под руководством Артиги "Химки" занимают 14-е место в турнирной таблице, одержав лишь одну победу в 9 матчах. Команда потерпела 4 поражения и 4 раза сыграла вничью.

"Там (в "Химках") тренер-испанец говорит, что у него очень много игроков на тренировках, 43 человека тренировать невозможно. А Абаскаль придёт и скажет: а я могу, давайте, я буду тренировать", — заявил Владислав Радимов в беседе с "РБ Спорт".

Уточнения

Владисла́в Никола́евич Ради́мов (род. 26 ноября 1975, Ленинград) — российский футболист, полузащитник, футбольный тренер и функционер. Выступал за сборную России (1994—2006). Заслуженный мастер спорта России (2008).

Гилье́рмо Абаска́ль Пе́рес (исп. Guillermo Abascal Pérez; род. 13 апреля 1989, Севилья) — испанский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции нападающего.

Франсеск Артига Себриан, более известный как Франк Артига (исп. Francesc (Franc) Artiga Cebrián; род. 30 июля 1976, Камбрильс) — испанский футбольный тренер. Главный тренер российского клуба «Химки».

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Всегда беспроигрышная несладкая выпечка: готовим заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.

Заливной пирог с капустой: тесто на кефире и майонезе получается очень нежным
Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Самые красивые породы собак на планете
Почему профессионалы выжидают перед стартом двигателя
Секреты опытного садовода: как заставить деревья плодоносить
Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин Когда семейные узы в России начали трещать по швам Сергей Лебедев
Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета
Сколько топлива можно перевозить на личном авто без нарушений
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Последние материалы
Импорт металлов из России в ЕС увеличился на 39,6% в июле 2024 года
Вдова Романа Мадянова заявила, что артиста похоронят в Подмосковье
Эксперт рассказал, какие кроссоверы могут доставить проблемы при покупке на вторичном рынке
NatPhys: рентгеновские лучи от ядерного взрыва могут отклонить астероид от Земли
Греческие курорты страдают от нехватки воды из-за засухи и рекордной жары
Как приготовить рулетики из кабачков с крабовыми палочками, сыром и морковью
Как хранить свёклу на утеплённом балконе
Основные причины, по которым коты скрываются от хозяев
Врач Дианова: постоянное употребление сахара вызывает сухость кожи
В России дискутируют о сокращении сроков обучения в школах и вузах. Что об этом думают в Кремле?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.