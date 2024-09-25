Гильермо Абаскаль возглавит российский футбольный клуб

Владислав Радимов заявил, что Гильермо Абаскаль возглавит футбольный клуб "Химки"

Чемпион России и экс-игрок петербургского "Зенита" Владислав Радимов высказал мнение, что бывший тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль продолжит свою карьеру в ФК "Химки".

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Радимов предполагает, что Абаскаль займёт пост главного тренера подмосковных "Химок", сменив на этой должности другого испанского специалиста Франка Артигу. Под руководством Артиги "Химки" занимают 14-е место в турнирной таблице, одержав лишь одну победу в 9 матчах. Команда потерпела 4 поражения и 4 раза сыграла вничью.

"Там (в "Химках") тренер-испанец говорит, что у него очень много игроков на тренировках, 43 человека тренировать невозможно. А Абаскаль придёт и скажет: а я могу, давайте, я буду тренировать", — заявил Владислав Радимов в беседе с "РБ Спорт".

Уточнения

Владисла́в Никола́евич Ради́мов (род. 26 ноября 1975, Ленинград) — российский футболист, полузащитник, футбольный тренер и функционер. Выступал за сборную России (1994—2006). Заслуженный мастер спорта России (2008).



Гилье́рмо Абаска́ль Пе́рес (исп. Guillermo Abascal Pérez; род. 13 апреля 1989, Севилья) — испанский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции нападающего.



Франсеск Артига Себриан, более известный как Франк Артига (исп. Francesc (Franc) Artiga Cebrián; род. 30 июля 1976, Камбрильс) — испанский футбольный тренер. Главный тренер российского клуба «Химки».

