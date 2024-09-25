Валуев отреагировал на решение ФИФА не отстранять сборную Израиля

Валуев о решении ФИФА: на возвращение сборной России мы повлиять не можем

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Депутат Николай Валуев иронично прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) не отстранять сборную Израиля от международных соревнований.

Фото: СОЦСЕТИ НИКОЛАЯ ВАЛУЕВА by Николай Валуев, PDM

Она ответила отказом на запрос Палестинской футбольной ассоциации. Решение должны утвердить на конференции федерации в начале октября, пишет "СЭ".

"В этом решении нет ничего удивительного. Как говорится, "это другое". По-моему, и на решение о возвращении сборной России мы повлиять не можем", — заявил депутат.

Федерация футбола Палестины официально потребовала отстранить Израильскую федерацию футбола от любой деятельности в рамках ФИФА за грубое и постоянное нарушение регламента.

Уточнения

Никола́й Серге́евич Валу́ев (род. 21 августа 1973, Ленинград) — российский политический и спортивный деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI, VII и VIII созывов, первый заместитель председателя Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры с 13 октября 2021 года.



Междунаро́дная федера́ция футбо́ла (фр. Fédération internationale de football association, сокращённо FIFA, в русской транслитерации — ФИФА́) — главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе.

