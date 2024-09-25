Валуев отреагировал на решение ФИФА не отстранять сборную Израиля

Депутат Николай Валуев иронично прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) не отстранять сборную Израиля от международных соревнований.
Она ответила отказом на запрос Палестинской футбольной ассоциации. Решение должны утвердить на конференции федерации в начале октября, пишет "СЭ".
"В этом решении нет ничего удивительного. Как говорится, "это другое". По-моему, и на решение о возвращении сборной России мы повлиять не можем", — заявил депутат.
Федерация футбола Палестины официально потребовала отстранить Израильскую федерацию футбола от любой деятельности в рамках ФИФА за грубое и постоянное нарушение регламента.
Никола́й Серге́евич Валу́ев (род. 21 августа 1973, Ленинград) — российский политический и спортивный деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI, VII и VIII созывов, первый заместитель председателя Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры с 13 октября 2021 года.
Междунаро́дная федера́ция футбо́ла (фр. Fédération internationale de football association, сокращённо FIFA, в русской транслитерации — ФИФА́) — главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе.
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